Presto di nuovo aperto il Dpiù di via Amendola

Riaprirà tra un paio di settimane il discount Dpiù di via Amendola a Saronno. Dopo la chiusura del vicino Eurospin di via Monte Grappa erano state parecchie le domande dei cittadini e le perplessità per la doppia chiusura.

Dalla direzione della catena che ha 250 punti vendita gestiti direttamente e circa 130 affiliati prevalentemente nel Nord e Centro Italia fanno sapere che quella di Saronno è una chiusura momentanea. Il punto vendita, chiuso da alcuni giorni, resterà con le serrande abbassate solo momentaneamente per motivi di riorganizzazione interna, per poi riaprire.