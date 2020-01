Pro Patria, sabato torna il campionato

Finite le vacanze natalizie, la Pro Patria è tornata al lavoro da una settimana ma sabato tornerà anche il campionato. Il prossimo 11 gennaio alle ore 15.00 allo “Speroni” i tigrotti sfideranno l’Albinoleffe per la seconda giornata del girone di ritorno; la prima si giocherà il prossimo 22 gennaio alle ore 20.45 al “Brianteo” di Monza, recupero del rinvio di fine dicembre.

All’andata, contro l’Albinoleffe del grande ex Marco Zaffaroni, a Gorgonzola finì 1-1 con il gol di Bertoni per i biancoblu e il pareggio di Giorgione. In classifica i seriani hanno due punti in più rispetto ai butocchi: 26 contro 24. Sarà quindi una sfida tra due pretendenti ai playoff, un inizio di anno non male per lo “Speroni”.

Per la prima gara del 2020, la società ha comunicato l’apertura delle prevendite:

Aurora Pro Patria 1919, RACCOMANDANDO A TUTTI I TIFOSI DI ACQUISTARE I BIGLIETTI IN PREVENDITA PER EVITARE SPIACEVOLI CODE IL GIORNO DELLA GARA, comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – U.C. Albinoleffe, valevole per la Ventunesima Giornata del Campionato di Serie C 2019-2020, in programma per Sabato 11 Gennaio, allo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio, alle ore 15.00.

La prevendita è aperta online sul sito vivaticket.it e presso i punti vendita VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio venerdì 10 gennaio dalle 16.30 alle 18.30, e il giorno della gara, sabato 11 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00 e a partire dalle 13.00.

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

DISTINTI (POPOLARI COPERTI): 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI LOCALI (POPOLARI SCOPERTI): 10 euro RIDOTTO: 8 euro

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Bar Tabacchi Sorriso di Via Marconi 3, Albino.

Box Office Bergamo di Viale Giulio Cesare 14, Bergamo.

I tagliandi per il SETTORE OSPITI potranno essere acquistati FINO ALLE ORE 19:00 DI VENERDÌ 10 GENNAIO (non il giorno della Gara).