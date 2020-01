Pro Patria verso Crema, la Pergolettese ha cambiato marcia

La sconfitta interna contro l’Albinoleffe è una ferita aperta in casa Pro Patria. L’unica cura possibile è ottenere un risultato positivo domenica (19 gennaio, ore 15.00) al “Voltini” contro la Pergolettese.

I tigrotti devono cercare di rialzare la testa dopo, come ha detto il direttore sportivo Sandro Turotti, «la peggiore prestazione degli ultimi tre anni».

A Crema inizierà una settimana piena, con il recupero di campionato a Monza mercoledì 22 e la sfida alla Juve U23 allo “Speroni” domenica 26 gennaio. La gara contro i giovani bianconeri potrebbe addirittura essere anticipata a sabato 25 gennaio (ore 15.00), il che farebbe scendere in campo i tigrotti tre volte in sei giorni.

Buone notizie dall’infermeria per mister Ivan Javorcic, anche in vista degli impegni ravvicinati dei prossimi giorni: Ivo Molnar dovrebbe tornare tra i convocati già da Crema, mentre per Tommaso Brignoli il rientro in gruppo potrebbe avvenire settimana prossima.

La Pergolettese intanto continua la lenta risalita per la salvezza. Dopo il cambio di allenatore con l’esonero del varesotto Matteo Contini e l’arrivo del duo Fiorenzo Albertini – Gianni Piacentini, i cremaschi hanno ottenuto sei risultati utili consecutivi. Quattro le vittorie, contro Albinoleffe, Olbia, Alessandria e Gozzano, due i pareggi contro Pontedera e Pistoiese, alla prima del 2020; 14 punti in sei gare e zona salvezza sempre più vicina.

Intanto la Pro Patria continua a lavorare per costruire le squadre femminili in vista della prossima stagione sportiva.