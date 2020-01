A processo per le noci “rubate“: assolto

Una manciata di frutta secca che doveva pesare poche decine di grammi ma che alla fine, dopo essere finita sulla bilancia, sfiorava il chilo.

E coi prezzi che hanno noci, nocciole, mandorle e affini, una sorta di perdita – è il caso di dirlo – “secca“ per il venditore.

Ma gli addetti di un supermercato nel centro commerciale di Gavirate notano il cliente e sottopongono il sacchetto a una verifica da cui emerge la totale incongruenza del contenuto con quanto riportato nell’etichetta magnetica che certifica il contenuto e il prezzo una volta arrivati alla cassa.

Così scatta la denuncia, nello scorso autunno e il fatto arriva a processo: il reato è di tentato furto.

Ma il difensore, l’avvocato valceresino Maurizio Montalbetti ha invocato l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto.

Art 131 bis codice penale Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

[Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.]