Rapina di Olgiate, Bianchi e Tarantino chiedono chiarimenti al Governo

L’eco della rapina in una tabaccheria di Olgiate Olona arriverà fino a Roma. i deputati della Lega Matteo Bianchi e Leonardo Tarantino hanno infatti depositato un’interrogazione per chiedere al ministro della giustizia di riferire sul perchè l’autore di quella rapina -condannato per un omicidio nel 1999 e nuovamente arrestato il 20 dicembre – fosse già a piede libero.

«Il ministro della giustizia chiarisca perché l’omicida Diego Mobelli, condannato a trent’anni per aver ucciso un tabaccaio nel 1999, lo scorso 18 dicembre era fuori dal carcere libero di mettere a segno un’altra rapina a mano armata al tabaccaio di Olgiate Olona» dicono i due parlamentari varesini.

«Sul tema abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Bonafede -continuano- chiedendo di promuovere e attuare un programma di concreto potenziamento del sistema carcerario e di garanzia effettiva della certezza della pena. È assurdo che un omicida con una condanna da scontare di 30 anni, dopo solo 10 anni, sia in giro, libero di reiterare gli stessi delitti. Ci aspettiamo che il ministro fornisca una risposta chiara non solo a garanzia della certezza della pena ma vorremmo capire anche se ci siano state negligenze che hanno portato alla scarcerazione del killer Mobelli».

Dopo il colpo ad una tabaccheria di via Piave Diego Mobelli è fuggito, ma la sua fuga è durata meno di 48 ore. Un nome già noto alle forze dell’ordine quello del 46enne dal momento che era già stato colpito da un ordine di cattura emesso dal Corte d’Appello di Milano per una rapina in Svizzera a un distributore di benzina e ricercato anche dalla Squadra Mobile.