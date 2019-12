Rapina in tabaccheria a Olgiate, fermato 46enne

È durata meno di 48 ore ore la “fuga” dell’uomo ritenuto responsabile della rapina di mercoledì sera a Olgiate Olona. Si tratta di un 46enne già colpito da un ordine di cattura emesso dal Corte d’Appello di Milano per rapine in Svizzera e ricercato anche dalla Squadra Mobile.

L’attività investigativa dell’Arma, sulle tracce del malvivente per l’assalto alla tabaccheria e dei colleghi della questura per la rapina al distributore ticinese hanno chiuso il cerchio attorno al sospettato, raggiunto questa notte alle 4.30 nella casa della compagna a Tradate.

Era armato di una pistola 357 magnum con diverse munizioni, un taser da 5000 volt e un coltello a serramanico ma non ha opposto alcuna resistenza. Nell’abitazione è stato poi trovato un casco uguale a quello indossato la sera del colpo al tabaccaio e la Kawasaki di grossa cilindrata con ancora il nastro adesivo su alcune parti della carrozzeria per non essere riconosciuto. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina a mano armata e nel medesimo provvedimento figura anche il provvedimento di cattura per il colpo in Ticino.