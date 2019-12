Il rapinatore di Olgiate aveva già ucciso un tabaccaio nel ’99

L’uomo arrestato nella tarda serata di ieri per la rapina al tabaccaio di Olgiate Olona è Diego Mombelli, 46 anni, da almeno 20 anni nome noto nelle procure della zona e anche in Svizzera dove è nuovamente ricercato per aver commesso alcune rapine.

Sulle sue tracce erano sia gli uomini della Questura di Varese che i Carabinieri della tenenza di Tradate in quanto su di lui pendevano diverse indagini e una richiesta di estradizione da parte degli svizzeri.

Il suo nome riecheggia anche nelle tabaccherie di tutta la zona in quanto nel 1999 uccise il tabaccaio 48enne Alessandro Pastore, proprietario del negozio di via Romagna. Il fatto avvenne proprio durante una rapina e questo non fa che rendere ancor più plastico e vivido al lettore il pericolo scampato dal figlio di Roberto Saibene che mercoledì sera ha dovuto affrontare un criminale davvero pronto a tutto e i segni sono ancora ben evidenti negli arredi del negozio di via Piave.

Nel 2012 Mombelli era già libero sa un paio d’anni (dei 30 anni a cui era stato condannato, ne ha scontati 10) ma venne riarrestato, questa volta dalla Polizia svizzera alla dogana di Novazzano in quanto ritenuto l’autore di una rapina, con presa di ostaggio, alla Banca “Raiffeisen” di Mendrisio.