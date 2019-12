Sparatoria in una tabaccheria in via Piave

Sparatoria in una tabaccheria di via Piave a Olgiate Olona. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30 di mercoledì 18 dicembre quando alcuni colpi di pistola sono stati sentiti nella zona.

Secondo le prime informazioni un rapinatore è entrato nei locali e si è fatto consegnare l’incasso della giornata. Finito il colpo è andato verso l’uscita ma il figlio del titolare della tabaccheria, un ragazzo di 22 anni che in quel momento era dietro al bancone, lo ha rincorso cercando di riprendersi la borsa contenente i contanti. A quel punto gli spari: sembra che il rapinatore abbia sparato due colpi verso la vetrina del negozio per intimorire il ragazzo e darsi alla fuga.

È stato in questo momento che il tabaccaio si è ferito alla gamba destra, probabilmente dopo un impatto con un complemento d’arredo. I Carabinieri e i sanitari intervenuti sul posto escludono ferite da armi da Fuoco. Il giovane, soccorso sul posto, è stato trasferito in ospedale a Busto Arsizio ma non è in pericolo di vita.

Il rapinatore nel frattempo è fuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata. Posti di blocco sono in corso per cercare di individuare il malvivente.