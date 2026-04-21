Giovanni Castelli si candida per Laveno: “Sicurezza e rilancio del territorio le priorità”

«Laveno ha bisogno di uno scatto – spiega –. È un luogo con caratteristiche uniche sul Lago Maggiore, ma non possiamo più vivere di ciò che è stato, come il passato legato alle ceramiche. Oggi la società è cambiata: molti residenti lavorano altrove e vivono il paese soprattutto la sera e nei fine settimana. Laveno deve quindi diventare più confortevole per chi ci abita e, allo stesso tempo, più attrattiva per chi viene da fuori, valorizzando appieno le sue potenzialità turistiche».

Un potenziale legato anche alla posizione geografica: la sponda lombarda, sottolinea Castelli, è esposta al sole per tutta la giornata e offre una vista privilegiata sulle isole e sul Monte Rosa, elementi che rappresentano un valore ancora non pienamente valorizzato.

Nel delineare le linee guida del programma, il candidato spiega la necessità di trovare un equilibrio tra residenti e turismo, due dimensioni che spesso entrano in conflitto ma che devono invece convivere in modo sostenibile. In questo percorso, Castelli ritiene di poter mettere a disposizione anche il proprio bagaglio professionale e relazionale: da un lato la rete di contatti costruita nel mondo del calcio, dall’altro l’esperienza maturata lavorando a stretto contatto con la pubblica amministrazione attraverso il proprio studio di progettazione.

Sul piano delle priorità, la sicurezza è indicata come il primo punto da affrontare. «Senza sicurezza non c’è vita – afferma –. Le persone non escono, hanno paura». Pur riconoscendo che il tema è di competenza statale, Castelli evidenzia il ruolo che il Comune può svolgere nel rafforzare i servizi sul territorio. Tra le prime azioni previste ci sono l’aumento degli agenti di polizia locale – dagli attuali tre fino a nove come previsto dalla pianta organica –, il potenziamento della videosorveglianza anche a Mombello e interventi sulla viabilità, come l’introduzione del doppio senso in via Labiena. Accanto a questi interventi, viene indicata come essenziale la cura di ordine, pulizia e decoro urbano.

Guardando al futuro, il candidato immagina una Laveno capace di essere al tempo stesso vivibile e attrattiva. «L’auspicio è una Laveno sicura, per i residenti e per chi vuole trascorrervi il tempo libero, per divertirsi, fare acquisti o fermarsi a mangiare. Il sogno è quello di una città dei ragazzi, che sappia offrire opportunità di crescita e socialità alle nuove generazioni».

Giovanni Castelli il 7 maggio alle 13.30 sarà in diretta su VareseNews per una intervista video. Sarà possibile vederla sul nostro giornale e sulla nostra pagina Facebook.