Giovanni Castelli si candida per Laveno: “Sicurezza e rilancio del territorio le priorità”
Al centro del programma del candidato di centrodestra, con la lista civica "Patto Comune", sicurezza, decoro urbano e rilancio turistico
Figura già nota a Laveno Mombello per il suo impegno nel mondo sportivo e associativo, Giovanni Castelli ha deciso di mettersi in gioco direttamente in politica candidandosi alla carica di sindaco. Castelli è il candidato di centrodestra, seppur sottolinea come la lista è una lista civica, aperte anche ad altre esperienze: «È una lista civica, che si chiama “Patto Comune”. Al suo interno ci sono persone con diverse sensibilità: alcuni iscritti a partiti di centrodestra, ma anche figure con esperienze più progressiste. Non abbiamo voluto dare un’etichetta politica precisa».
La sfida è a quattro, oltre a Giovanni Castelli, in corsa c’è l’attuale sindaco Luca Santagostino, Bruno Bresciani per il centrosinistra e Diego Carmenati, esponente del Movimento 5 Stelle.
Giovanni Castelli, classe 1960, è cresciuto a Mombello, è un agronomo di fama internazionale, da Italia ’90 è direttore del campo di San Siro e si occupa della verifica delle superfici di gioco negli stadi di Serie A e per le nazionali italiane, seguendo le partite in Italia e all’estero. Accanto all’attività professionale, è impegnato da anni nel mondo dello sport locale: dal 2014 è presidente della Laveno Calcio, una realtà che coinvolge circa 200 ragazzi. Un impegno che considera fondamentale per offrire ai giovani occasioni di crescita e socializzazione, lontano dall’isolamento dei dispositivi digitali. Anche da questa esperienza e dal legame con il territorio nasce la scelta di candidarsi.
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