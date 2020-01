Ripartono i corsi di teatro dell’Accademia Franzato

Ripartono venerdì 31 gennaio al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte le attività didattiche e pedagogiche del Laboratorio per ragazzi dell’Accademia Teatro Franzato, giunta quest’anno alla 25esima edizione.

Il laboratorio si svolgerà il venerdì pomeriggio fino allo spettacolo previsto per la fine di maggio 2020. Per le iscrizioni i genitori devono chiamare ai numeri 347.4657358 oppure 340.7426770.

Le attività nelle quattro sedi dell’Accademia Teatro Franzato (a Varese, Porto Ceresio e Cuasso al Monte) sono svolte con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, della Provincia e del Comune di Varese, con la partnership di Circolo Endas Varese, Agenzia Formativa della provincia di Varese, Laboratorio Porto Teatro, Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”, Nuovo Teatro Cuasso e Proloco Cuasso.

L’Accademia Teatro Franzato ha contribuito in maniera significativa a diffondere in provincia di Varese la cultura del teatro contemporaneo, di ricerca e sperimentazione, della pedagogia Ttatrale e dell’antropologia teatrale fin dai suoi esordi. Era il 1995 quando il regista Paolo Franzato si impegnò per primo a Varese a trasformare l’attività didattica e pedagogica dei corsi e laboratori teatrali che conduceva dagli anni ‘80 in una vera e propria scuola con una sede stabile, uno staff ed una programmazione organica, ma anche la prima sul territorio ad offrire un ventaglio di proposte per tutte le età, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti.