Ripulire il proprio corpo dopo le feste

Le feste ci hanno visti protagonisti di pranzi e cenoni in famiglia e abbuffate con gli amici e poco tempo per muoversi e mantenersi in forma, per cui è naturale sentirsi gonfi e appesantiti.

Il rientro dalle vacanze sancisce anche il momento in cui bisogna riprendere abitudini alimentari sane e la regolarità dello stile di vita, nei giorni di festa di eccessi sono stati molti, così come il consumo di cibi che solitamente non fanno parte della solita dieta giornaliera.

L’aver mangiato pietanze diverse e magari, l’aver sperimentato nuovi alimenti può aver portato il nostro corpo ad entrare in contatto con qualche parassita, soprattutto se si è consumato qualche cibo crudo.

I parassiti si nutrono delle risorse del soggetto in cui risiedono, crescono senza misura e si riproducono a discapito dell’apparato gastrointestinale, per cui, se dopo le feste avete avvertito un malessere insolito, recatevi dal vostro medico per un controllo.

Tra i sintomi di un’infezione intestinale ci sono febbre, vomito, nausea, diarrea, perdita di peso ingiustificata, stanchezza, mal di testa e tanti altri sintomi, per cui è sempre meglio farsi visitare.

Depurare l’organismo in 3 mosse

Se non è presente alcuna infezione intestinale ma ci si sente solo molto gonfi e pesanti, consigliamo di seguire alcuni comportamenti e accorgimenti alimentari per qualche settimana, in questo modo si perderanno i chili presi e il corpo verrà ripulito dalle tossine accumulate.

Eliminare i cibi che appesantiscono e creano acidità

Riducendo o eliminando alcuni alimenti come la carne di ogni tipo, i salumi e gli insaccati, i formaggi, i latticini, gli zuccheri raffinati, le farine, il caffè e l’alcol, aiuteremo il corpo a recuperare velocemente da tutte abbuffate fatte durante i pranzi e i cenoni.

Questi cibi creano ristagno e tensione, provocano acidità e infiammano le pareti intestinali dando un senso di stanchezza e irritabilità, mancanza di concentrazione e di forze, per cui, per 4-5 giorni è consigliato eliminarli del tutto, magari facendosi seguire da un nutrizionista.

Mangiare alimenti con potere disintossicante e depurativo

Introdurre nella propria alimentazione dei cibi che hanno la capacità di disinfiammare l’intestino e disintossicare l’organismo aiuta a ripulire il corpo.

Tra questi ci sono: il riso integrale che sfiamma, aiuta a dimagrire e crea equilibrio nel corpo; le alghe che aiutano a regolazione la pressione e disintossicano il sangue; le rape favoriscono l’eliminazione di grassi e liquidi in eccesso; le foglie verdi depurano il fegato, come quelle di cavolo nero. Ottimo anche lo zenzero, antinfiammatorio naturale che disinfiamma le pareti intestinali e aiuta a eliminare il muco.

Fare attività fisica

Oltre ad intervenire sull’alimentazione, è importante fare attività fisica perché oltre a far dimagrire, riduce il ristagno dei cibi molto pesanti e ne favorisce l’eliminazione, facendoci sentire più leggeri.

Va bene anche fare mezz’ora di attività fisica purché sia fatta con costanza tutti i giorni, solo in questo modo si osserveranno enormi benefici.