Scatole cartone Semprepronte®, il tuo fornitore certificato Netcomm

Semplice, sicuro, veloce e conveniente. È l’acquisto su Semprepronte®, l’e-commerce che ha cambiato il settore delle scatole di cartone in pronta consegna con una promessa che è il perno della vincente politica commerciale: “scatole consegnate in 24 ore, o è gratis”. Alla serenità di ordini senza rischi s’aggiunge il vantaggio della spedizione sempre gratuita.

Scegliendo Semprepronte® il cliente acquista scatole di cartone estremamente resistenti in pronta consegna direttamente dal produttore. È il primo shop online specifico per piccole e medie imprese, che ricorre a un processo d’acquisto rapido, basato su tre step, e incentrato sul prodotto. Basta appena qualche click per inoltrare l’ordine e in sole 24 ore viene consegnato il materiale.

L’offerta è composta da oltre 590 formati di scatole di cartone, ed è accessibile ogni giorno, 24 ore su 24. Le procedure d’acquisto sono ottimizzate per fornire all’acquirente tutte le informazioni di cui ha necessità al momento giusto. A carrello il cliente trova infatti una selezione di articoli correlati, così da completare l’acquisto con prodotti selezionati da Semprepronte® che mantengono in sicurezza il contenuto delle scatole.

Scatole Consegnate in 24 ore, o è Gratis: la qualità di Semprepronte® è certificata dal Consorzio Netcomm

Grazie alla qualità dell’offerta e alla sua autorevolezza, Semprepronte® ha conseguito nel gennaio 2020 il prestigioso Sigillo del Consorzio Netcomm (digital hub italiano per l’evoluzione delle imprese verso i consumatori digitali), concreta attestazione dell’impegno profuso per rispettare le buone prassi online.

Qualità e convenienza, perché le PMI che durante il 2019 si sono affidate a Semprepronte® hanno risparmiato il 20% dei costi di logistica. La ragione è semplice: le imprese possono finalmente ordinare solo le scatole di cartone di cui hanno bisogno, eliminando i costi legati allo stoccaggio di quelle ferme in magazzino. L’azienda cliente dispone quindi di maggiore liquidità evitando l’acquisto di scatole inutilizzate nel breve periodo.

Per garantire la massima trasparenza, vengono proposte solo modalità di pagamento sicure: PayPal, carta di credito, carta prepagata, bonifico bancario, contrassegno. L’acquirente può inoltre contare su un servizio di assistenza disponibile al numero verde 800 49 33 28, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

La riprova dei vantaggi assicurati è la soddisfazione espressa dai clienti nelle recensioni pubblicate su Trustpilot, che assegna a Semprepronte® il giudizio “Eccezionale”, mentre la community Facebook è composta da oltre 14.000 fan. Sono invece più di 5.000 gli imprenditori che ogni mese si affidano a Semprepronte® come fornitore ufficiale per le loro aziende.