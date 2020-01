È scomparso da casa da due giorni, si cerca un 58enne

Sono iniziate le ricerche nella località di Cuasso al Monte di un uomo di 58 anni che uscito di casa domenica scorsa non vi ha più fatto ritorno. La denuncia del mancato rientro alle forze dell’ordine è avvenuta nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio. L’uomo non ha lasciato detto dove andava. Il campo base, da dove verranno coordinate le ricerche, è stato allestito presso le scuole elementari in via Roma a Cuasso al Monte. Sul posto sono già presenti due squadre dei vigili del fuoco e gli specialisti del Saf, il soccorso alpino e fluviale. (foto di repertorio)

Seguono aggiornamenti