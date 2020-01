Sospese le ricerche, il 58enne disperso è tornato a casa

La macchine delle ricerche, così come prevede il protocollo provinciale di ricerca persone, si era messa in moto nel tardo pomeriggio costituendo il campo base alle scuole di via Roma a Cuasso al Monte da dove sono partite le squadre per ritrovare un uomo di 58 anni irreperibile dalla giornata di domenica.

La denuncia del mancato rientro alle forze dell’ordine è avvenuta nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio, e l’allarme è rientrato intorno alle 21 quando l’uomo ha fatto rientro a casa.

La dinamica di quanto accaduto è adesso al vaglio dei carabinieri. Le squadre di ricerca che hanno coinvolto anche i vigili del fuoco hanno cominciato in serata a smontare il campo base e fare rientro in caserma.