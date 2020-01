Si aggrappa all’auto per evitare il furto

Rapina impropria e lesioni personali aggravate. Sono questi i reati contestati a un ventinovenne finito in carcere questa mattina, mercoledì. Il giovane è accusato di aver tentato di rubare una Fiat Stilo in via Vetta d’Italia ad Arcisate (zona Caverzasio) il 4 gennaio scorso.

Ma il proprietario del veicolo, per evitare il furto si è aggrappato alla maniglia della macchina venendo trascinato per poi cadere. Il ferito è stato portato al pronto soccorso di Varese e subito sono partite le indagini dei militari della stazione di Arcisate e della compagnia di Varese che hanno portato il Gip ad emettere su richiesta del pm un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita questa mattina. Il ventinovenne, noto alle forze dell’ordine è ora in carcere.