Quando in valle Olona si faceva il vino: rinasce la vigna di Gorla

Amore per le tradizioni e per il territorio: queste le parole chiave dell’attività de “La vigna del Colle di san Vitale”, l’associazione che due anni fa decise di dare nuovo lustro alla vigna accanto alla chiesetta di san Vitale a Gorla Maggiore. Un gruppo di soci da allora ha scelto di dedicare il loro tempo al recupero di quella che, ai più, è conosciuta come “La vigna del Nando” e che rappresenta una pagina della storia della valle Olona: la vigna era infatti in attività il secolo scorso.

Due filari di viti che in questi anni di vendemmie hanno conquistato la curiosità e l’interesse dei gorlesi, proponendo un Merlot che richiama il gusto dei vini del passato, senza conservanti e additivi. In parallelo a questo, l’inventiva dell’associazione è stata in grado di proporre anche eventi particolari, come le cene della tradizione contadina, proposte lo scorso dicembre e capaci di registrare il tutto esaurito.

A parlarci del successo dell’iniziativa è Alessio Ferioli, 27enne agronomo gorlese, una delle anime del gruppo:

«Abbiamo pensato di organizzare una cena ‘come mangiavano i nostri nonni’, con i piatti del passato, in collaborazione con il ‘Magistero dei Bruscitti’ di Busto Arsizio: l’idea è piaciuta tanto, al punto che è stato necessario pensare ad una seconda data. Un interesse che mostra la curiosità e l’interesse verso quelle che sono le nostre tradizioni e le nostre radici».

Feriali evidenzia come, se ci sono gli anziani, che sorridono nel riassaporare i gusti dei piatti che erano sulle nostre tavole cento anni fa, i giovani accolgono con curiosità queste proposte, decisi a scoprire com’era la vita un secolo fa in valle Olona.

Per questi mesi invernali, gli amici de “La vigna del Colle di san Vitale” hanno ora lanciato un contest fotografico, che terminerà a fine mese: i partecipanti non dovranno far altro che immortalare un angolo della valle e pubblicarlo su Facebook con l’hashtag #valleincartolina. Sarà possibile postare la foto anche sul gruppo di VareseNews Oggi in valle Olona.

«Vogliamo coinvolgere le persone e spingerle a soffermarsi sugli angoli più caratteristici della nostra valle: le foto più belle saranno votate dagli utenti e lo scatto che conquisterà più voti si aggiudicherà una bottiglia del nostro vino, che verrà consegnata durante la prima domenica di maggio, in occasione della festa della chiesetta di san Vitale. Speriamo che in tanti partecipino e che gli scatti sappiano raccontare il fascino del nostro territorio».