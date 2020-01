Sito Web: come aprirne uno e trasformarlo in una grande opportunità di guadagno

Non possiamo negare che siamo entrati da molti anni in quella che viene definita un’era digitale e questo significa che il web è diventato uno strumento fondamentale nella vita delle persone sia nell’aspetto privato che in quello lavorativo.

Ma mentre nella vita privata si rischia di usare questo mezzo per motivi superficiali, che vengono accentuati dall’uso smodato dei social network, nella vita professionale può risultare decisivo per avere più possibilità di trovare la propria strada e inserirsi in un mondo del lavoro, che è sempre più complesso e in evoluzione.

Questo significa che sia un libero professionista che un’azienda non può non avere un sito Internet e non essere presente sui social network in quanto sarà utile per aumentare la sua visibilità, la sua autorevolezza e avere anche la possibilità di relazionarsi con i propri clienti o trovarne altri.

Basti pensare che in Italia circa il 60 per cento delle persone sono collegate ogni giorno su Google per cercare notizie e informazioni. Questa percentuale è in continuo aumento e varia anche in base alle fasce di età.

Avere un sito Internet costruito con attenzione ed efficacia significa avere una vetrina per farsi vedere e inoltre permette di creare un canale fidelizzato con i clienti: ciò significa per esempio che si potranno inviare promozioni personalizzate e dirette.

Inoltre creare un sito può essere importante anche dal punto di vista informativo, perché permette di aggiornare i propri clienti e lettori in tempo reale ed è anche un ottimo strumento per stare a passo con la concorrenza, che nel mondo del web come sappiamo è sempre più spietata.

Dal punto di vista della credibilità non avere un sito Internet di alto livello è una cosa molto negativa e si rischia di apparire come un’azienda poco affidabile.

Come creare un sito web?

Ormai molte persone si improvvisano nella creazione di un sito web, grazie ai tanti mezzi a disposizione che si trovano su Internet. Chiaramente chi parte da zero e non si affida a un professionista qualificato risparmierà ma potrebbe metterci molto più tempo e ottenere un risultato non necessariamente soddisfacente.

Uno dei mezzi più usati per creare un sito web è sicuramente WordPress, che in questi anni ha avuto molto successo sia perché è uno dei più semplici da utilizzare e sia perché i costi risultano abbastanza abbordabili. Si può anche scegliere di creare un sito con WordPress in maniera gratuita, specialmente nel caso in cui non si ha la necessità di acquistare un dominio proprietario.

Ma questa scelta provoca anche alcuni svantaggi e cioè il fatto di non poter monetizzare con i banner pubblicitari e di avere a disposizione uno spazio di archiviazione non tanto ampio e cioè circa 3 giga. Inoltre il dominio che si acquisterà sarà di terzo livello e quindi bisognerà valutare bene questo aspetto.

Teniamo presente che i costi di WordPress sono veramente abbordabili: i piani di abbonamento annuali, solo per fare un esempio, hanno un prezzo di 4 euro al mese.

La cosa che rende WordPress un top di gamma rispetto ad altri CMS (sistema di gestione dei contenuti) è la fruibilità e la facilità di utilizzo: si tratta infatti di un sistema smart e intuitivo. Praticamente è a prova di dilettante. Bisogna certo dedicarcisi per imparare ad utilizzare tutte le sue funzionalità, ma grazie anche ai tutorial che si trovano in giro, è una competenza che si può possedere celermente.

Ultima cosa che possiamo dire per concludere il discorso WordPress è che la versione pro (quella che si acquista tramite abbonamento), oltre ad avere la possibilità di monetizzare in vari modi il nostro sito, permette anche di redigere un testo in ottica SEO tramite un software di controllo e di editing. Questo programma controlla il testo che abbiamo scritto, gli dà un punteggio di indicizzazione e leggibilità e, inoltre, ci suggerisce come renderlo migliore.

Come posizionare un sito web ed avere traffico

Perché il nostro sito web abbia molto traffico, è necessario che sia posizionato tra i primi risultati di ricerca di Google. Affinché questo avvenga, è necessario riempirlo di contenuti validi. Insomma, bisogna che il sito acquisti “autorità” riguardo al tema per cui vogliamo che sia selezionato.

Fare in modo che il nostro portale diventi autorevole non è un lavoro troppo complicato, se siamo in possesso delle giuste skill: le competenze che ci servono sono tanta pazienza, voglia infinita di lavorare e produrre, grande spirito di iniziativa, originalità, creatività e un minimo di alfabetizzazione dei principali software di editing, per creare testi, immagini, video e quant’altro.

Sono questi i tipi di contenuti di cui ha bisogno il nostro sito web e ne deve essere pieno: più contenuti buoni ha (SEO oriented e totalmente originali), più in alto arriverà. E con costanza lo vedremo, così, scalare la vetta dei risultati di ricerca di Google.

Oltre a seguire delle regole ben precise per l’indicizzazione e la leggibilità, è importantissimo che i testi pubblicati siano interamente farina del nostro sacco: più citazioni e copiature inseriamo, più saremo penalizzati da Google e la nostra posizione sprofonderà.

Come monetizzare un sito web

La monetizzazione di un sito web è una faccenda davvero complicata, invece, che dipende da tantissimi fattori diversi. Ci sono moltissimi modi per guadagnare con il nostro portale.

Innanzitutto, bisogna registrare un account su Google Adsense (digitate questa parola sulla barra di ricerca e troverete il link utile): seguendo passo passo tutte le istruzioni, si riuscirà a collegare il nostro sito al programma di monitoraggio che Google utilizza per contare i visitatori e i lettori del nostro sito. Ogni tot di pageview (visualizzazione per pagina) riceviamo un credito. Più il nostro sito è visualizzato, più guadagniamo.

Purtroppo, per vedere qualche soldo con questo metodo ci vorrebbero anni, se non secoli. Per questo motivo, oggi chi apre un portale sul web adotta anche altre strategie di guadagno. Ve ne nominiamo due, particolarmente utile.

Banner e spazi pubblicitari

Google ads ci dà già la possibilità di guadagnare con la pubblicità. Se però vogliamo aumentare i nostri ingressi, possiamo direttamente vendere spazi pubblicitari, selezionando noi stessi le aziende e i prodotti che ci interessa promuovere (magari qualcosa che ha a che fare con il tema del nostro sito).

Affiliazioni

Le affiliazioni sono degli accordi che prendiamo con altri portali, spesso ecommerce o di vendita di servizi: per ogni nostro visitatore che, tramite un link, entra in questi siti e acquista qualcosa, noi ci becchiamo una percentuale.