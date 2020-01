Sosta in piazza Mercanti, ecco il sistema elaborato da Saronno Servizi

La notizia che Piazza Mercanti diventerà a pagamento per i non residenti a Saronno era nell’aria da tempo. L’ordinanza della giunta comunale ha però sollevato rinnovate critiche, con domande e perplessità soprattutto sulla gestione della sosta.

La risposta, come spesso accade, è molto più semplice e meno articolata dei dubbi. In attesa dell’affidamento del servizio, infatti, Saronno Servizi ha elaborato un sistema tanto innovativo quanto semplice per gestire i circa 200 stalli di Piazza Mercanti.

Innanzitutto le tipologie di potenziali clienti sono state suddivise in due, residenti (gratuiti) e non residenti (a pagamento). Chi abita a Saronno e vuole avere la possibilità di parcheggiare nella piazza nei giorni a disposizione (non di mercoledì, giorno riservato al mercato) può procedere in due modi: i cittadini più “smart” non dovranno fare altro che cliccare su un’apposita sezione a loro riservata sul sito di Saronno Servizi, loggarsi, inserire i documenti richiesti che attestano la proprietà del veicolo, la targa e la carta di circolazione e seguire l’iter online.

Per i meno “smart”, c’è la possibilità di fare la stessa procedura, guidati dagli addetti di Saronno Servizi agli sportelli di via Roma.

Una volta ricevuto il via libera, non resta che scaricare gratuitamente la app EasyPark e attivare la sosta ogni volta che si parcheggia in Piazza Mercanti.

I non residenti hanno due vie: o pagare il parcheggio (2 € al giorno o 0,50 € all’ora le tariffe stabilite dal Comune) ai parcometri che verranno installati in piazza, oppure scaricare la app e pagare la sosta tramite EasyPark. Anche per i non residenti a Saronno, per tutto il 2020, il servizio EasyPark non avrà costi aggiuntivi grazie ad un accordo con Saronno Servizi.

Gli ausiliari del traffico delegati a controllare potranno verificare se un’auto appartiene o meno ad un residente semplicemente scannerizzando la targa, mentre per i non residenti ci sarà o la verifica tramite app, oppure il controllo del tagliando rilasciato dal parcometro.

Un sistema innovativo, dunque, che Saronno Servizi ha implementato sviluppando un nuovo software. In tutto Saronno Servizi gestisce un migliaio abbondante di parcheggi a Saronno e la sperimentazione su Piazza Mercanti potrebbe essere un buon viatico per sviluppare un sistema di controllo all’avanguardia, da diffondere al resto della città se darà i risultati sperati.

EasyPark è un sistema diffuso in oltre 400 Comuni che a Saronno è utilizzato dal 2013, quindi in molti già lo conoscono e lo utilizzano: in più, essendo una forma sperimentale, c’è anche la possibilità di scaricare la app e sfruttare il servizio gratis per un anno, senza costi di intermediazione.

«I tempi? Manca l’affidamento del servizio da parte del Comune, poi ci vorrà qualche giorno per adeguare cartellonistica e altro aspetti tecnici – spiega Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi -, quindi crediamo di non sbagliare di molto se diciamo che da metà febbraio potrà essere a regime il nuovo sistema. Saronno Servizi è pronta».