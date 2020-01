Treni, guasto sulla Novara-Milano-Treviglio

La situazione sui treni in orario pendolari al mattino presto vede alcuni ritardi sulla linea Treviglio e un fatto di cronaca avvenuto alla stazione di Broni, in provincia di Pavia, che ha interrotto la circolazione. La pagina di Trenord dove è possibile seguire la circolazione in tempo reale.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23010 (TREVIGLIO 07:10 – VARESE 09:17) viaggia con 12 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 23011 (VARESE 06:13 – TREVIGLIO 08:20) viaggia con 12 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 10619 (NOVARA 07:48 – PIOLTELLO LIMITO 09:07) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 08:32, per le conseguenze di un guasto al treno corrispondente.

STRADELLA-PAVIA-MILANO

A Broni sulla Stradella-Pavia-Milano una persona è morta travolta dal convoglio.

Alle 7 il messaggio rivolto ai pendolari sul sito dell’azienda era il seguente: “Circolazione ferroviaria al momento interrotta tra STRADELLA e PINAROLO PO per consentire alle forze dell’ordine di effettuare gli accertamenti necessari.

Alle ore 07:45 circa partiranno due autobus sostitutivi da STRADELLA per PINAROLO PO con fermate a BRONI e BARBIANELLO. Gli autobus poi torneranno a STRADELLA effettuando servizio spola“.