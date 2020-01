Trova un cadavere nel ruscello durante una passeggiata

Macabro ritrovamento questa mattina (domenica) attorno alle 10 all’interno del bosco in fondo a via Pradello, a circa 400 metri dalla fine della strada asfaltata. Un cittadino ha notato, mentre passeggiava nei pressi di un ruscello, il corpo di una persona piuttosto anziana ormai senza vita, riversa nelle acque del piccolo corso d’acqua e subito ha avvisato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza dell’Areu e l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Quando si è capito che per lui non c’era più nulla da fare l’elicottero è tornato alla base. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Luino per eseguire i primi accertamenti sull’identità della persona e sulle cause della morte.

Dai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 80 anni residente in zona e che molto spesso andava a passeggiare in quella zona. Proprio questa mattina i familiari erano andati a denunciare la scomparsa in quanto l’uomo mancava da casa dalla giornata di ieri, sabato. Con tutta probabilità la causa della morte sarebbe da attribuire ad un malore.