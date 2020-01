Valutare le performance aziendali: feedback sempre più immediati secondo la Liuc

Come cambia il modo di valutare le performance aziendali? Quali nuove metodologie vengono adottate? Se ne è occupato il Centro sul Cambiamento, la Leadership e il People Management della LIUC Business School in una nuova indagine dal titolo “Is performance appraisal still performing?”, che verrà presentata il prossimo martedì 11 febbraio 2020 nel corso di un incontro che si svolgerà presso la LIUC.

La ricerca è stata realizzata attraverso un’indagine online in forma anonima (cui è seguito un focus group con un gruppo ristretto di aziende) destinata agli HR Manager: tra marzo e dicembre 2019 hanno risposto 70 imprese, per lo più multinazionali (79%). Svariati i settori di appartenenza, con una partecipazione più significativa (35%) di quello meccanico.

«Siamo partiti – spiega il prof. Vittorio D’Amato, Direttore del Centro sul Cambiamento, la Leadership e il People Management della LIUC Business School – da una riflessione sulla principale sfida che oggi si pone davanti agli HR manager, ossia appunto la valutazione delle performance. Un processo da ripensare e destrutturare per andare verso una cultura del feedback immediato e di maggiore engagement per i collaboratori».