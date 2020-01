Varesecorsi compie 35 anni e presenta i corsi primaverili

E’ arrivata l’edizione primaverile di VareseCorsi, che da trentacinque anni anima la vita sportiva e culturale dei varesini. Il 2020 è infatti l’anno in cui VareseCorsi compie il suo trentacinquesimo compleanno.

Tra i corsi che vengono proposti ce ne sono di vario genere: partendo da quelli sportivi, continuano ad essere gettonati quelli riguardanti la salute, come il Pilates, la ginnastica posturale e quella per la cervicale; non mancano comunque anche i corsi più movimentati, come fitness coreografico e gli allenamenti di tonificazione, o anche i corsi di ballo, come tango, balli latino-americani, hip-hop o balla e tonifica.

Si confermano i corsi per imparare le lingue straniere: oltre alle versioni “classiche”, ovvero quelli per apprendere la grammatica e fare conversazione, quest’anno le proposte linguistiche riguarderanno anche l’estate, con corsi estivi intensivi di Inglese, Spagnolo e Arabo, che si terranno tra fine maggio, giugno e luglio.

I corsi estivi non riguarderanno solo le lingue, ma toccheranno anche altre tematiche, come la fotografia, l’interior design, i colloqui di lavoro in Inglese e la danza del ventre.

E ancora, laboratori, corsi culturali e di informatica, dedicati anche agli over 60, per imparare a usare pc, tablet e smartphone.

Sono molte anche le novità: il fiore all’occhiello di questa stagione corsistica è sicuramente il corso di LIS, ovvero la Lingua dei segni italiana. E poi i corsi di origami, per imparare a fare le famose figure di carta, quello di degustazione di gin, per assaggiarne diverse varianti e conoscerne storia e origini, o allenamento al parco, per fare movimento all’aria aperta.

Non mancheranno anche gli eventi, come le sfilate di moda per l’elezione di Miss Città Giardino, le serate dedicate al rock ‘n’ roll, e chissà che in estate non arrivi anche una bella festa per festeggiare insieme allo staff e agli insegnanti il compleanno di VareseCorsi.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni online sono già aperte sul sito www.portalecorsi.com e sul sito è possibile anche consultare dettagli e programmi di ciascun corso. Presso la sede di VareseCorsi aprono invece sabato 8 febbraio, in Piazza Motta 4 a Varese, per poi continuare, fino ad esaurimento posti, in questi orari: lunedì 9.30-13.00 martedì 9.30-13.00 15.00-19.00 Mercoledì 9.30-13.00 15.00-17.30 giovedì 9.30-13.00 15.00-19.00 venerdì 9.30-13.00