Via ai nuovi corsi di sci e snowboard dello Sci club di Cassano

Lo sci club Cassano Magnago organizza i nuovi corsi di sci e snowboard per bambini, ragazzi ed adulti sia principianti che esperti a Chiesa in Valmalenco. L’associazione ha previsto i nuovi corsi per 5 sabati consecutivi dal 18 gennaio al 15 febbraio 2020 con partenza da Cassano alle ore 6 e rientro verso le 19.

I costi comprendono 5 viaggi in pullman, 10 ore di lezione con maestri AMSI, assicurazione, pranzo ed il resto della giornata si scia con gli accompagnatori dello staff.

Per ulteriori info è possibile rivolgersi in sede, a Cassano Magnago in via San Giulio 36 , al martedì e giovedì sera oppure al numero di telefono 0331 280796.