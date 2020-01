“Una vita contromano”: Flavio Oreglio si racconta al Teatro di Binago

Sabato 11 gennaio, alle 21 al Cinema teatro di Binago (in viale Caduti, 4), l’attore e cabarettista Flavio Oreglio, tra i mattatori del programma “Zelig”, si racconta al pubblico nello spettacolo “Una vita contromano”.

La serata è organizzata dall’associazione culturale “I scusaritt” di Binago.

“Una vita contromano”, oltre ad essere il titolo dello spettacolo, è probabilmente la giusta definizione della storia artistica di Flavio Oreglio, “un artigiano dello spettacolo”, come si definisce lui stesso, che ha sempre perseguito, una “via ludica all’impegno” che ha caratterizzato e identifica tutt’oggi tutta la sua attività.

In questa chiacchierata a tutto campo (una sorta di incontro-spettacolo fatto di narrazioni e citazioni di repertorio estratte dai lavori recentemente ripubblicati in forma antologica in occasione dei suoi “Trent’anni on stage”, Oreglio svela particolari e retroscena della sua avventura di palcoscenico, attraverso aneddoti e curiosità legati al mondo dello show business, propone riflessioni sul mondo dei cosiddetti “comici”, sul significato, il senso e il valore del cabaret e spiega le motivazioni che hanno fatto nascere i nuovi progetti che lo proiettano nel futuro.

Si passa dagli esordi con i gruppi musicali negli anni ’70 alla sperimentazione dei primi ’80, dal debutto ufficiale del 1985 alla fondazione dall’Archivio Storico del Cabaret e lo spettacolo diventa lo spunto per parlare di tante cose, dagli aneddoti divertenti del mestiere agli studi sul Cabaret del Progetto Musicomedians, dalle canzoni umoristiche di “Ridendo e Sferzando” alle “Poesie catartiche”, dal “Discorso sul metodo dell’attor comico” alla canzone d’autore. Tanti spunti per uno spettacolo ricco di curiosità e di sorprese.