A Cislago si discute dell’abbattimento di 19 alberi

A Cislago si discute da qualche giorno dell’abbattimento di 19 pioppi nei pressi della scuola Aldo Moro. Sono diversi secondo l’amministrazione comunale i problemi causati dalle alberature e indicati come ragione dell’ordinanza di abbattimento. Nello specifico nell’ordinanza viene sottolineato che le foglie degli alberi che costeggiano il sottopasso ferroviario di via Cavalieri di Vittorio Veneto sono spesso causa dell’intasamento delle condotte di scarico oltre ad ostruire canali e pluviali con conseguenti infiltrazioni di acqua nei fabbricati vicini.

«In tempi di salvaguardia dell’ambiente, i nostri amministratori vanno in controtendenza, deturpando e abbattendo alberi, necessari al miglioramento della qualità della vita. Non solo non propongono politiche per l’ambiente, ma proseguono con lo sradicamento del verde del territorio – commenta il gruppo consiliare di minoranza Vivi Cislago – piuttosto che programmare interventi di manutenzione costanti e ragionati, si decide di arginare il problema, sopprimendolo».

Il sindaco Gian Luigi Cartabia ha precisato le ragioni dell’intervento: «Siamo dovuti intervenire con questa soluzione purtroppo drastica. L’abbattimento prevede la piantumazione di essenze meno invasive rispetto ai pioppi e poi da una analisi fatta dall’agronomo, i pioppi erano stati piantati ad una distanza troppo ravvicinata l’uno dall’altro, con grossi rischi per quanto riguarda l’eventuale caduta. Sono piante che hanno parecchie foglie e durante la stagione autunnale, il sottopasso si riempie di foglie, creando diversi problemi alla viabilità. Quello che stiamo facendo – conclude il sindaco – è una mappatura delle diverse essenze presenti sul territorio, in modo tale da avere una chiara idea di tutte le piante ed essenze presenti, per poter poi predisporre un piano di manutenzione concreto e puntuale».