Accam, riparte una linea dell’inceneritore ad un mese dall’incendio

Come l’Araba Fenice, che risorge dalle proprie ceneri, poco prima delle 12 di oggi, sabato 15 febbraio, la linea 2 del termovalorizzatore Accam è tornata a essere alimentata da rifiuti, recuperando parzialmente la potenzialità di trattamento dell’impianto. Lo comunica il presidente della società, Angelo Bellora, con una nota.

«Non ci nascondiamo che il percorso verso la piena funzionalità è ancora lungo e complesso e restano invariate le criticità e i timori in tema finanziario, sui quali i soci dovranno pronunciarsi in modo chiaro, circa il futuro della società. Molto è ancora il lavoro da fare, partendo dal ripristino della Linea 1, per poi passare al recupero del funzionamento delle turbine».

Ma quello raggiunto oggi, a un mese dall’incendio di gennaio, è un traguardo importante «perché motiva e dà nuova energia a tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato senza sosta e senza risparmio di energie per giungere a questo risultato. Recuperiamo anche sicurezza per il trattamento dei rifiuti dei nostri Comuni soci, riprendendo quella centralità territoriale che da sempre caratterizza questa realtà. Un grazie particolare alle lavoratrici e ai lavoratori di Accam e delle aziende che insieme a noi si sono impegnate in questo mese e si impegneranno ancora in futuro».