Aggredita da un pitbull nel giardino condominiale

(Immagine di repertorio) – Un grosso spavento e una ferita al braccio con una prognosi di 20 giorni per una donna di Cuasso al Monte che ieri è stata aggredita e morsicata da un pitbull nel giardino del condominio dove abita.

L’episodio è avvenuto in via Casa Mora attorno a mezzogiorno. La donna, uscita per ritirare la posta, è passata davanti al cane che il proprietario, un condomino, teneva al guinzaglio ma senza museruola; l’animale è sfuggito al controllo del proprietario e l’ha morsicata al gomito sinistro, ferendola nonostante indossasse due giacche.

Sul posto, oltre alla Polizia locale di Cuasso, è intervenuta un’ambulanza perché la donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso di Varese.

Sull’accaduto è stata presentata una querela ai Carabinieri di Porto Ceresio, anche perché, secondo il racconto della signora, non è la prima volta che l’animale morde e si mostra aggressivo.