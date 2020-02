Arrestato sorvegliato speciale

La notte scorsa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne disoccupato di Induno Olona sottoposto a sorveglianza speciale.

I militari gli contestano la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’Arma ha difatti proceduto al controllo del soggetto mentre transitava a Varese in Via Sanvito, a bordo di una Fiat Punto condotta da un’altra persona in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione cui lo stesso è sottoposto, che prevedono l’obbligo di permanere nel proprio domicilio in orario notturno e l’obbligo di non uscire dal comune di residenza senza preventiva autorizzazione.