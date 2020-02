Arriva il Rabadan e sarà RabaGreen

A Bellinzona arriva il Rabadan. La 157° edizione del Carnevale è alle porte ed i preparativi fervono per presentare anche quest’anno uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

Protagonisti come sempre la musica, le maschere, la tradizione e la voglia di sano divertimento. Diverse le novità che anche quest’anno caratterizzano il programma del carnevale Bellinzonese, con il rinnovato motto “Metti il Sole al Centro” le attività principali saranno di nuovo focalizzate all’interno del capannone eventi di Piazza del Sole che quest’anno prevede sei serate a tema accompagnate da proposte gastronomiche per tutti i gusti nell’esclusiva area guest dalla quale poter vivere anche il carnevale da una posizione privilegiata.

Quest’anno però la vera novità è rappresentata da RabaGreen che vuole essere un chiaro segnale che Rabadan lancia a favore della sostenibilità e della responsabilità ambientale. Con il focus principale della riduzione della produzione di rifiuti sono introdotti i bicchieri innovativi in silicone alimentare multiuso, i bicchieri biodegradabili, le stovglie lavabili per i pranzi offerti e i punti di raccolta differenziata dei rifiuti (33 postazioni) all’interno della Città del Carnevale.

Come di consueto con l’acquisto dei pass Rabadan si potrà beneficiare del trasporto pubblico incluso in tutto il perimetro della Comunità tariffale Arcobaleno, per tutto la manifestazione. Un edizione caratterizzata da diverse novità che vanno a completare ed arricchire il tradizionale programma settimanale.

Si parte come di consueto giovedì 20 febbraio alle ore 21.00 con la tradizionale consegna delle chiavi in Piazza Nosetto che sancisce il via alla 157°edizione che terminerà martedì 25 febbraio 2020.

Anche quest’anno il programma è particolarmente intenso a partire dai tradizionali appuntamenti quali il corteo dei bambini del venerdì, il corteo e il concerto delle Guggen al sabato e l’amatissimo corteo mascherato della domenica, unito all’intrattenimento serale proposto dal capannone di Piazza del Sole che dopo il grande successo dell’anno scorso ripropone le serate a tema e introduce la nuova “Gueast Area” e le divertenti serate a tema accompagnate dalle sfiziose proposte gastronomiche. Programma Capannone Eventi in Piazza del Sole Da non perdere lo spettacolo teatrale musicale di Flavio Sala “Gabarè” che anticipa l’inizio del carnevale a mercoledì sera. Il venerdì sarà proposta una serata anni ’90 intitolata “Gettin’into the 90” con un ricco standing luch a buffet, mentre sabato sarà la volta della deliziosa tartare. La “domenica dello stinco” sarà accompagnata dal ballo liscio con l’orchestra di Moreno il biondo. Lunedì torna invece a grande richiesta la mitica fondue e il contest Rabathlon con le sue divertenti discipline “sportive”.

Il programma completo su www.rabadan.ch/programma.