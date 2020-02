Bloccata la prevendita per Openjobmetis – Virtus Bologna

Non si sa ancora se e – nel caso – come verrà giocata la gara in programma giovedì 27 febbraio a Masnago tra la Openjobmetis e la Virtus Bologna.

Una gara nata male, con la data del recupero che già aveva creato problemi e, una volta deciso, malumori.

Secondo l’ordinanza della Regione per tutta la settimana saranno sospesi tutti gli incontri pubblici o assembramenti, motivo per il quale c’è un grosso punto di domanda sulla possibilità di vedere giocare la gara di campionato. Un’opzione potrebbe essere la gara disputata a porte chiuse.

Nella nota societaria si legge che le società sono in attesa di conoscere le disposizioni di Federazione e Legabasket.

Questo il comunicato della società biancorossa: