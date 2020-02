Cane “intrappolato” sul davanzale, lo salvano i Vigili del Fuoco

Lo hanno trovato lassù, sul davanzale di un appartamento, in bilico a 20 metri d’altezza. È il cagnolino che i Vigili del Fuoco hanno salvato nel corso di martedì 4 febbraio a Corsico.

“A causa del forte vento che si è abbattuto oggi su Milano -spiegano i pompieri della città- l’apertura accidentale di una finestra ha consentito ad un piccolo cagnolino di avventurarsi sopra un davanzale, posto ad un altezza di circa venti metri”.

L’intervento dei Vigili del fuoco, avvisati dal custode, ha permesso di recuperare il cagnolino e metterlo in sicurezza. Il tutto mentre la proprietaria non era in casa ed era tranquilla che anche il suo cane fosse al sicuro all’interno dell’appartamento.