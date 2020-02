Chiusura della strada cantonale S104

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che la strada cantonale Mendrisio – Salorino – Bivio di Cragno (Monte Generoso) sarà chiusa alla circolazione nel nucleo di Somazzo per lavori di pavimentazione tutti i giorni dalle 7:30 alle 17:30 a partire da lunedì 2 marzo 2020 a venerdì 10 aprile 2020.

Per i residenti del nucleo di Somazzo valgono le disposizioni emanate dal comune di Mendrisio pubblicate sulla pagina internet della città dedicata ai cantieri e alla viabilità (https://mendrisio.ch/categorie-avvisi/cantieri-e-viabilita/). Per i visitatori del Monte Generoso è segnalato sul posto un percorso alternativo tra Salorino a Somazzo attraverso la strada comunale via “Giro di Campora”.

A causa del calibro limitato del percorso alternativo il transito è gestito in modo alternato da un semaforo e sono previsti tempi di attesa fino a 30 minuti.

Il Dipartimento del territorio raccomanda l’utenza di osservare con attenzione la segnaletica esposta, di seguire il percorso alternativo segnalato e prestare prudenza nella zona del cantiere per la tutela dell’incolumità e per la sicurezza degli addetti ai lavori.