Circo e mascherine, appuntamento al Duse per il Carnevale

Il Carnevale di Besozzo giunge alla trentunesima edizione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Venerdì 28 febbraio, al Teatro Duse (in via Eleonora Duse 12), dalle ore 20.30 il gruppo di animatori “Fantasianimazione” presenterà ai bambini il Circus Carnival Show, divertente spettacolo circense che coinvolgerà i più piccoli con una sfilata speciale.

Ci sarà anche la dodicesima edizione del “Concorso Mascherina d’Oro”, la tradizionale serata dedicata ai bambini fino agli 11 anni che terminerà con la premiazione dei costumi più originali. L’ingresso sarà libero, con preiscrizione fino ad esaurimento posti. Per iscriversi, chiamare ai numeri 3314316916 o 3476982528, oppure rivolgersi al Musical Box in via XXV aprile.