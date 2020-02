Coronavirus: a Tradate niente mercato e sospesi tutti gli eventi

Le misure di prevenzione contro il Coronavirus costringono anche l’Amministrazione comunale di Tradate a qualche cambiamento di programma, come richiesto dalle disposizioni emanate a livello regionale e nazionale.

Il sindaco Giuseppe Bascialla ha predisposto questa mattina un’ordinanza che sospende il mercato settimanale in programma giovedì 27 febbraio.

Si chiede inoltre ai cittadini di recarsi in Comune solo per pratiche urgenti: l’accesso agli uffici comunali sarà possibile unicamente su appuntamento da fissare telefonicamente con i rispettivi uffici: qui i link con i numeri di telefono

Tra le varie disposizioni, anche la sospensione del servizio Amicobus fino al 2 marzo. Per urgenze gli utenti possono contattare negli orari d’ufficio i Servizi Sociali (tel. 0331 826836)

Sono inoltre stati annullati la proiezione del film “L’inganno perfetto” (in programma martedì 25 febbraio al Cinema Grassi), la presentazione del progetto “Ritorno alla terra” (che avrebbe dovuto svolgersi giovedì 27 febbraio alla Biblioteca Frera) e la sfilata in maschera di Carnevale prevista sabato 29 febbraio nelle vie cittadine.

E a proposito del Carnevale, l’assessore Franco Accordino ha lanciato un’idea: «Non potendo recuperare la festa di carnevale durante la Quaresima, al fine di non sprecare il lavoro fatto soprattuto dai volontari per l’allestimento dei carri allegorici, si pensa ad una festa in primavera con i carri stessi. Decideremo cosa fare nei prossimi giorni».

Tra gli appuntamenti annullati e rinviati a data da destinarsi anche la seduta della Commissione sanità sul Pronto soccorso e l’ospedale di Tradate in programma questa sera alle 20.