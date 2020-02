Deodato Arte apre una Temporary Gallery

In via San Martino 10 a Varese apre uno spazio dedicato all’arte firmato Deodato, il dinamico brand nel settore dell’arte contemporanea. Dal 7 al 28 marzo la Temporary Gallery presenterà le opere di alcuni dei più grandi nomi del panorama artistico internazionale, come Mr.Brainwaish, Jeff Koons, Mr.Savethewall, Romero Britto, Damien Hirst, Andy Warhol, Banksy, Takashi Murakami e Obey.

Deodato Arte arriva a Varese dopo l’apertura delle sedi a Milano, Como e Svizzera. Dal 2010 propone artisti moderni e contemporanei di fama internazionale quali Andy Warhol, Pablo Picasso, Damien Hirst e Christo con un forte focus rivolto alla cultura Pop, Street e Urban, cui sono state dedicate mostre monografiche e collettive con artisti come Romero Britto, Takashi Murakami, Mr.Brainwash.

La galleria Deodato Arte opera in modo multimediale anche tramite il mondo web: www.deodato.gallery dedicato alle mostre e agli artisti.