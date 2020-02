Dio ai tempi di Internet: una serata con monsignor Agnesi

Ultimo appuntamento per il ciclo “Autorizzati a pensare… il mondo in cui viviamo”, organizzato ella Comunità Pastorale del Santo Crocifisso con il patrocinio del Comune. Inizialmente previsto per il 19 febbraio, il nuovo appuntamento è per martedì 25 febbraio, sempre alle ore 21 a Villa Truffini, in corso Bernacchi a Tradate.

Il ciclo si conclude con una riflessione dal titolo “Dio al tempo di Internet. C’è ancora una fede pensata?”, con la presenza di monsignor Franco Agnesi, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano; e della professoressa Rita Bichi, titolare del corso “Modelli di pensiero delle scienze sociali”, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

«L’esperienza degli incontri precedenti ha reso evidente quanto sia facile – nella vita reale – rimanere travolti dalle cose da fare, dagli eventi intorno a noi, dai meccanismi sociali; e dalla pervasività della tecnologia che, per lo più, non riusciamo a controllare – spiegano gli organizzatori – Ma allora: l’idea di Dio ha ancora la possibilità di affiorare alla coscienza delle persone? O è a rischio addirittura la possibilità di pensare liberamente, anche nel nostro intimo?».

«Nell’accomiatarci, desidero concludere ringraziando tutti per averci seguito – dice don Gianni Cazzaniga, responsabile della Comunità Pastorale del Santo Crocifisso – perché anche solo l’averci ascoltato è motivo di speranza di poterci ritrovare ancora in futuro».