“Dolcino e Margherita”, una storia di fede e resistenza

Il 16 febbraio 2020 Villa Rusconi a Rescaldina ospita il secondo appuntamento di febbraio con l’aperitivo storico promosso dall’associazione culturale Storiae.

Protagonistie due figure leggendarie, che a distanza di sette secoli ancora fanno parlare di loro: Dolcino e Margherita. Eretici, ribelli, apostoli, guerriglieri.

Dopo aver predicato per anni contro la corruzione della chiesa, il gruppo guidato da Fra Dolcino e da Margherita “la bella” si ritira sulle alpi Biellesi in attesa della venuta dei nuovi giorni, che porteranno la distruzione della chiesa e la rinascita spirituale per tutti. Ma qualcosa va storto, e contro di loro viene bandita una crociata. Braccati come criminali e costretti alla clandestinità, da apostoli si trasformano in guerriglieri. Una storia di resistenza in chiave medievale.

Appuntamento domenica, ore 18.30, Villa Rusconi, Rescaldina.