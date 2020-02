Due morti e sette feriti nell’incendio di una pallazzina Aler a Cernusco sul Naviglio

Due persone decedute, 24 soccorse e altre sette trasportate in ospedale. È il primo pesantissimo bilancio dell’incendio scoppiato questa mattina a Cernusco sul Naviglio al terzo piano di in una palazzina Aler di 8 piani di via don Sturzo.

Le fiamme sono divampate da un appartamento e immediatamente sono accorsi sul posto i mezzi del soccorso sanitario (2 automediche, un’autoinfermieristica e 7 ambulanze) e i vigili del fuoco.

Dopo i primi interventi i soccorritori hanno dovuto constatare il decesso di due persone di 80 e 52 anni. I 7 feriti sono stati trasportati negli ospedali di Cernusco e Melzo.