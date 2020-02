Incendio a Cernusco, il cordoglio di Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, a nome dell’intera Giunta esprimono “profondo cordoglio” per il decesso di due donne e avvenuto questa mattina in seguito all’incendio dell’appartamento di proprietà dell’Aler in cui vivevano a Cernusco sul Naviglio (MI) e che ha costretto ad evacuare altri 24 condomini.

“A tutte le persone rimaste coinvolte e ricoverate – hanno continuato – rivolgiamo i nostri auguri di pronta guarigione”.

Il presidente Fontana e l’assessore Bolognini hanno anche voluto ringraziare i Vigili del Fuoco, il personale medico, le Forze dell’Ordine e il personale dell’Aler che “con il intervento immediato hanno evitato conseguenze ben più gravi”.