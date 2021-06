Skorpions, prosegue il percorso netto: battuti anche i Daemons

Gli Skorpions Varese superano anche l’ostacolo più difficile della propria regular season nel campionato di football americano di Seconda Divisione, ovvero la trasferta di Cernusco contro i Daemons già battuti – non senza sudare – a Masnago.

Allo stadio dedicato al grande Gaetano Scirea, i varesini non lasciano scampo ai padroni di casa: 7-29 il risultato a favore degli Scorpioni che ottengono così la quinta vittoria in altrettante partite e proseguono imbattuti il proprio cammino verso la seconda fase del torneo garantendosi il primato del girone. (foto MAFP)

La partita, studiata a puntino dai due coach – Cavallini per i Daemons e Holt per gli Skorpions – si è giocata con un caldo inatteso e torrido e forse anche per quello le prime battute del match sono rimaste interlocutorie. La partita ha preso forma dopo un bel lancio di Crosta su Piazzi che ha sbloccato l’attacco bianco-rosso-nero: da lì a poco gli Skorpions sono passati a condurre con una corsa di Granelli, autore anche della conversione successiva.

Gli Skorpions hanno poi iniziato a produrre in difesa, comandata da coach Donati e da un ottimo Mozzanica. Poi, palla in mano, è toccato a Crosta inventare un passaggio perfetto, ben ricevuto da Zanovello per il secondo touchdown. Trasformazione da due punti a buon fine (Crosta per Granelli) e 0-15 Varese. Il copione si è quindi ripetuto: difesa efficace e attacco pungente una volta riottenuta la palla: il terzo touchdown è stato di Piazzi dopo una lunga corsa solitaria per concludere il primo tempo.

I Daemons, scossi, non hanno saputo risollevarsi dopo l’intervallo, subendo anzi una meta da parte di Digennaro dopo una palla persa dai padroni di casa. Solo nel finale di partita, il punto della bandiera milanese per il definitivo 29-7.

Nell’altra partita del girone B è invece arrivata la seconda vittoria dei Lions Bergamo ai danni dei Frogs Legnano, ancora a quota zero: 33-3 il punteggio a favore degli orobici padroni di casa.