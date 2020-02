Niente soldi per le Fattorie Visconti, “ma parte la messa in sicurezza”

Il progetto di recupero delle Fattorie Visconti di Somma Lombardo non è riuscito ad aggiudicarsi il bando di Fondazione Cariplo. Al suo posto ha vinto un’altra idea sommese: il recupero del “Lascito Aielli”, donato da una storica famiglia di Mezzana, da cui nascerà una casa per i disabili.

«Abbiamo già aperta un’altra richiesta per il bando “Beni aperti e beni in azione” di Fondazione Cariplo – commenta prontamente il sindaco Stefano Bellaria – procediamo nel frattempo la progettazione della messa in sicurezza dell’immobile. Avremo il progetto pronto anche per avere più chance in futuro».

Bellaria aveva già affermato che, con o senza bando, sarebbe partito il progetto di messa in sicurezza, precisando la centralità e la priorità della loro risistemazione nell’ipotesi di un secondo mandato del centrosinistra: «Riqualificare le Fattorie significa riqualificare il centro storico», aveva sentenziato.