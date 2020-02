Fiocchi di neve a Castellanza e Olgiate Olona

È in arrivo una perturbazione che porterà qualche goccia d’acqua (che non si vedeva dal 22 dicembre) e anche qualche fiocco di neve a quota relativamente bassa. Sono queste le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino che annunciano per oggi cielo abbastanza sereno ma con alcuni passaggi nuvolosi. Ingresso di vento da Nord da metà giornata, oggi, fino in pianura. Lungo le Alpi nuvolosità estesa, a tratti fin sulle Prealpi con neve e vento tempestoso sulle creste di confine. Più freddo in montagna -7°C a 2000 m.

Già in mattinata nella zona di Castellanza e Olgiate Olona sono stati segnalati timidi fiocchi di neve.

Giovedì 27 febbraio un po’ di sole al mattino, poi nuvoloso in giornata. Sulle Alpi nevicate fino a 800 m. Altrove asciutto o solo quattro gocce. Un po’ più freddo, temperature nelle medie stagionali. Schiarite in serata a partire dalle Prealpi con ancora vento da Nord.