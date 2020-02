Fontana, “niente panico, nostro lavoro prosegue con realismo e concretezza”

“Bisogna tenera alta l’attenzione, ma dico ‘no’ al panico, servono solo realismo e concretezza. Sono convinto che i provvedimenti assunti ieri, che arrivano dopo consultazioni con esperti, scienziati e virologi per tentare di bloccare il contagio, siano sufficienti e corretti per raggiungere lo scopo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Abbiamo notizie – ha aggiunto il governatore – di ‘intasamento’ al numero verde, cosi’ come si verificano criticita’ all’accesso

del portale internet della Regione. Il tutto e’ causato, come potete immaginare, da un enorme e improvviso sovraffollamento. Chiedo ai cittadini che hanno bisogno di ‘informazioni’ sul Coronavirus di utilizzare il numero verde 800494545 e non il 112, onde evitare sovrapposizioni ad altre emergenze. Ribadisco che siamo al lavoro per cercare di superare il problema

dell’intasamento della linea dedicata”.

“Voglio tranquillizzare i cittadini: e’ inutile – ha concluso Fontana – la corsa ad accaparrarsi derrate alimentari, la

distribuzione e’ garantita e assicurata”.

