Coronavirus, le notizie aggiornate di lunedì 24 febbraio

La diffusione del virus Covid – 19 (coronavirus) in Lombardia e Veneto comporta provvedimenti e decisioni delle autorità per limitare le possibilità di contagio.

Riportiamo qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale, in base alle comunicazioni ufficiali che giungono da Governo, Regione e Comuni

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO

ORE 9.10 – QUARTO MORTO, E’ UN ANZIANO DI BERGAMO

«Stanotte è morto un uomo di 84 anni che era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo»: lo ha detto l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Ancora non è noto se avesse patologie pregresse. Si tratta della quarta vittima in Italia, la terza in Lombardia.

ORE 09.00 – DA QUESTO MOMENTO ATTIVO IL NUMERO DEDICATO AI VARESINI CHE SONO STATI NELEL ZONE DI FOCOLAIO

ORE 08.00 – OCCHI PUNTATI SUL CANTON TICINO

In una nota del Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino, le autorità federali e cantonali fanno sapere che “stanno seguendo costantemente la situazione di diffusione del Coronavirus in Italia. Il Canton Ticino da tempo si sta preparando a gestire i possibili casi di Coronavirus sul territorio e le strutture sanitarie sono pronte“. Oggi “il gruppo di coordinamento allargato deciderà quali ulteriori misure sarà necessario attivare, alla luce dell’evoluzione della situazione nel nord Italia“.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

ORE 22.48 – UNA SETTIMANA DI DIVIETI E CHIUSURE

ORE 22.30 – STOP AL CARNEVALE

ORE 21.21 – IL TESTO DELL’ORDINANZA

ORE 20 – ECCO TUTTE LE DISPOSIZIONI DECISE DA REGIONE LOMBARDIA

ORE 19.35 – È IN CORSO L’INCONTRO TRA SINDACI E ASSESSORE GALLERA PER L’ILLUSTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DECISI DA REGIONE LOMBARDIA IN ACCORDO CON IL GOVERNO

ORE 19.03 – IL SINDACO DI VARESE SCRIVE ALLE SCUOLE DELLA CITTÀ

ORE 18.48 – I NUMERI DEL CONTAGIO IN LOMBARDIA

ORE 18.41 – LE MISURE MESSE IN ATTO DAL GRUPPO FS ITALIANE

ORE 18.21 – LE MISURE CHE REGIONE LOMBARDIA HA DECISO DI ASSUMERE IN ACCORDO COL GOVERNO

ORE 17.48 – L’ORDINANZA FIRMATA DAL PREFETTO DI VARESE ENRICO RICCI CHE CHIUDE SCUOLE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ORE 17.41 – SCUOLE CHIUSE E VIETATI GLI EVENTI PUBBLICI. GLI ESERCIZI COMMERCIALI RESTANO APERTI. I MORTI IN LOMBARDIA SALGONO A 2: È DECEDUTA UNA DONNA ANZIANA RICOVERATA IN ONCOLOGIA A CREMA. I CONTAGIATI SONO 112



ORE 17.22 – LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA DA PALAZZO LOMBARDIA

17 – Ci segnalano code e ressa in molti supermercati della provincia. È partita la caccia alla spesa per paura di rimanere senza scorte, ma al momento non sono previste chiusure di esercizi commerciali

16.20 – ATTENZIONE ALLE FAKE NEWS

16.17 – È ancora in corso l’Unità di crisi, la conferenza stampa prevista per le 16 inizierà non prima delle 16.45

15.57 – L’ARCIVESCOVO DELPINI SOSPENDE LE MESSE

ORE 15.20 – ALLE 16 LA CONFERENZA STAMPA CON LE NUOVE MISURE DECISE DA REGIONE LOMBARDIA E IL CONTO AGGIORNATO DEI CONTAGIATI

ORE 14.55 – RINVIATO IL CARNEVALE A CASTRONNO

ORE 14.54 – ALL’OSPEDALE DI VARESE SOSPESI GLI INTERVENTI CHIRURGICI PROGRAMMATI AD ECCEZIONE DI QUELLI ONCOLOGICI. LIMITATI GLI ORARI DI VISITA AI DEGENTI

ORE 14.40 – I NUMERI DA CHIAMARE. LA RICHIESTA È DI NON INTASARE I CENTRALINI

ORE 14.15 – L’ASSESSORE ALLA SANITÀ DI REGIONE LOMBARDIA GALLERA PORTA A 90 IL DATO DELLE PERSONE CONTAGIATE IN REGIONE LOMBARDIA

ORE 14.12 – ANCHE IL GOVERNATORE DEL PIEMONTE CIRIO HA DECISO DI CHIUDERE LE SCUOLE E LE UNIVERSITÀ

ORE 13.55 – ANNULLATO ANCHE IL CARNEVALE DI CARONNO PERTUSELLA

ORE 13.46 – Questa sera alle 19 è stato organizzato un vertice dei sindaci con Ats

ORE 13.38 – ANNULLATI I CARNEVALI DI DAVERIO, MORAZZONE, VENEGONO SUPERIORE, FAGNANO OLONA E CASTIGLIONE OLONA

ORE 12.50 – REGIONE LOMBARDIA HA DECISO DI SOSPENDERE TUTTE LE LEZIONI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DI SOSPENDERE GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. NEL POMERIGGIO SARÀ FORMALIZZATA L’ORDINANZA

ORE 12.39 – SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE LE INFORMAZIONI UTILI

ORE 12.25 – SONO 132 I CONTAGIATI IN TUTTA ITALIA, 54 RICOVERATI IN OSPEDALE

ORE 12.23 – I PROVVEDIMENTI DECISI DAL GOVERNO ILLUSTRATI DAL PEMIER GIUSEPPE CONTE

ORE 12.21 – ANNULLATA LA SFILATA DI CARNEVALE A GORLA MINORE

ORE 12.15 – SOSPESO IL CARNEVALE DI SESTO CALENDE

ORE 12.10 – SOSPESI I CORSI ORGANIZZATI DALLA CROCE ROSSA

ORE 12.08 – ANNULLATO L’EVENTO SCOUT A SOMMA LOMBARDO

ORE 12.03 – ANNULLATO ANCHE IL CARNEVALE DI CANTÙ

ORE 12 – RINVIATI I CARNEVALI IN BRIANZA

ORE 11.50 – EMANUELE MONTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL CONTAGIO IN LOMBARDIA

ORE 11.42 – ANNULLATO IL CARNEVALE AD AZZATE E BUGUGGIATE

ORE 11.36 – A titolo esclusivamente preventivo, il Prefetto e il Sindaco di Como hanno condiviso l’opportunità di sospendere la manifestazione di oggi prevista per festeggiare il Carnevale

ORE 11.35 – RINVIATA LA FIERA MYPLANT & GARDEN DI RHO

ORE 11.33 – RINVIATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI MARNATE

ORE 11.27 – ANNULLATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI AZZATE E BUGUGGIATE

ORE 11.22 – RINVIATA ANCHE LA PARTITA INFRASETTIMANALE DELLA PRO PATRIA

ORE 11.15 – IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

ORE 11 – CORONAVIRUS, LEZIONI SOSPESE FINO A FINE MESE. IL MESSAGGIO DEL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA ANGELO TAGLIABUE

ORE 10.53 – ANNULLATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI VERGIATE

ORE 10.50 – ANNULLATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI BODIO LOMNAGO – CAZZAGO BRABBIA – INARZO

ORE 10.47 – Ognuno faccia la propria parte, con fiducia e responsabilità. L’editoriale del direttore di VareseNews Marco Giovannelli

ORE 10.40 – Le indicazioni delle Diocesi di Milano e Como per chi frequenta la Santa Messa domenicale

ORE 10.33 – QUI TROVATE TUTTE LE SFILATE DI CARNEVALE CONFERMATE E QUELLE RINVIATE

ORE 10.30 – ANNULLATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI VEDANO OLONA

ORE 10.29 – RINVIATA LA SFILATA DI CARNEVALE A OLGIATE OLONA

ORE 10.20 – Tra gli 89 casi di contagio in Lombardia c’è un ragazzo di 17 anni residente in Valtellina, studente dell’Istituto agrario di Codogno

ORE 10.16 – CONFERMATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI CARONNO PERTUSELLA

ORE 10.10 – Annullato il Carnevale dei Giudei a Cugliate Fabiasco

ORE 10.05 – Il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto il punto dei contagi in un’intervista radiofonica: sono 89 le persone contagiate

ORE 10 – Regione Lombardia annuncia la conferenza stampa per fare il punto della situazione sui casi di Coronavirus alle 16 di oggi, domenica 23 febbraio, a Palazzo Lombardia

ORE 9.56 – RINVIATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI OLGIATE OLONA

ORE 9.47 – SONO CONFERMATE LE SFILATE DI CARNEVALE DI SESTO CALENDE E OLEGGIO

ORE 9.38 – CONFERMATA LA SFILATA DI CARNEVALE DI MORAZZONE