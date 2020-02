L’ospedale di Como: “Se sospettate un contagio, non venite in pronto soccorso”

Coronavirus, le attività di Asst Lariana a seguito delle disposizioni di Regione Lombardia

Indicazioni per l’accesso in Pronto Soccorso

I cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori (dato clinico) e che abbiano avuto contatti con persone a rischio di contagio (dato epidemiologico) sono invitati a NON andare in Pronto Soccorso ma a contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di famiglia; per informazioni è possibile chiamare anche il numero di Regione Lombardia 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali è possibile inoltre chiamare il numero 1500 attivato dal Ministero della Salute.

Visite ai pazienti ricoverati

Le visite ai pazienti ricoverati sono limitate ad un visitatore per ogni degente. Si ricorda che l’accesso ai reparti, come visitatori, non è consentito ai minori di dodici anni



Attività sospese

Centri Vaccinali chiusi fino al 1 marzo

Fino al 1 marzo sono chiusi i Centri Vaccinali di Bellagio, Campione d’Italia, Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Fino Mornasco, Locate Varesino, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco, Ponte Lambro, Porlezza. Essendo i centri vaccinali chiusi, sono sospese, fino al 1 marzo, tutte le tipologie di vaccinazione.

Vaccinazioni in co-pagamento

Fino al 1 marzo sono sospese anche le vaccinazioni in co-pagamento effettuate nei Centri di Como, Cantù ed Olgiate Comasco.

Corsi pre-parto ospedalieri

Fino al 1 marzo sono sospesi i corsi pre-parto organizzati all’ospedale Sant’Anna.

Screening Oncologico colon-retto e mammella

Fino al 1 marzo sono sospesi gli screening oncologici del colon-retto e della mammella rivolti a persone tra i 50 e i 74 anni. Tali esami vengono prescritti a seguito di comunicazione inviata al paziente da parte di Ats Insubria.

Sportello Scelta e Revoca

Fino al 1 marzo sono chiusi gli sportelli di Scelta e Revoca di Campione d’Italia, Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Lomazzo, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco, Ponte Lambro, Porlezza.

Consultori familiari – Corsi accompagnamento alla nascita

Fino al 1 marzo sono sospesi i corsi organizzati nei Consultori familiari di accompagnamento alla nascita. Per quanto riguarda gli spazi a bassa soglia “Noi con i nostri bambini” attivi presso i Consultori di Cantù, Como Gramsci, Fino Mornasco, Mariano Comense, Menaggio e Olgiate Comasco, non sarà svolta l’attività di gruppo ma negli orari di apertura gli operatori saranno a disposizione per ricevere singolarmente i genitori che necessitassero di supporto/consulenza personalizzata.

Commissioni invalidi, Commissioni patenti

Fino al 1 marzo sono sospese le attività ambulatoriali di Medicina legale, ossia le sedute della Commissione Invalidi e della Commissione Patenti e le attività di sportello correlate. Per maggiori informazioni Fino al 1 marzo sono sospese le attività ambulatoriali di Medicina legale, ossia le sedute della Commissione Invalidi e della Commissione Patenti e le attività di sportello correlate. Per maggiori informazioni https://www.asst-lariana.it/ v2/8/?s=23&p=76

Le attività non ricomprese in questo elenco proseguono regolarmente