Cassano Magnago, sfilata di carnevale rinviata

Rinviata la sfilata di carnevale di Cassano Magnago. Il sindaco Nicola Poliseno ha diffuso una nota con cui stabilisce il rinvio della manifestazione per precauzione alla luce dell’evolversi della situazione di diffusione del coronavirus. Di seguito il testo del messaggio del primo cittadino cassanese.

Carissimi,

l’emergenza coronavirus e la sua costante evoluzione ci ha condotti in una seconda fase, nella quale si deve cercare di limitare e rallentare il più possibile la velocità di una diffusione del contagio e del virus che, nelle ultime ore, si sta rivelando sempre più ampia.

Convinto che tutti gli enti sovracomunali e competenti in questa grande e difficile sfida sanitaria, stiano facendo il massimo e stiano monitorando ora per ora l’evolversi della situazione (adeguando contemporaneamente e con precisione le azioni da mettere in atto) il Comune di Cassano Magnago, che segue con estrema attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus;

VISTE

le nuove iniziative messe in campo dal Governo Nazionale e concordate con Regione Lombardia, Protezione Civile e Istituti Sanitari non solo riguardanti le zone colpite da contagi e con presenza dichiarata di focolai (vedi la chiusura degli atenei, sospensione di tutte le attività sportive in regione lombardia, divieto di gite scolastiche in tutta italia, ecc…)

VISTA

la grande mobilità di persone generata dall’evento del carnevale, provenienti anche da fuori provincia,

VISTO

il desiderio di far vivere questo appuntamento come grande momento di festa costruito sul principio della bellezza e su grandi basi di sicurezza,

VALUTATO

prioritario e determinante non gravare di ulteriori impegni tutte le Forze dell’Ordine e le Autorità Sanitarie che dovrebbero essere impegnate per il Carnevale, lasciandoli a totale disposizione di eventuali azioni di urgenza sanitaria del territorio,

RITIENE

doveroso uno spostamento temporale della manifestazione del Grande Carnevale Cassanese 2020 (a data da destinarsi) al fine unico di assicurare e sostenere la tutela dei concittadini.

Seguiranno aggiornamenti ed eventuali ulteriori azioni a tutela della salute pubblica.

il Vostro Sindaco

Nicola Poliseno