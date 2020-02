Sospeso anche il carnevale Castronnese

Castronno ha provato fino all’ultimo a garantire lo svolgimento della sfilata di carnevale. Il sindaco Giuseppe Gabri, in coordinamento con la protezione civile, in assenza di comunicazioni ufficiali intendeva proseguire secondo il programma predisposto dagli organizzatori fino all’arrivo dell’ordinanza regionale. Salta così, nell’ambito del piano di prevenzione per il coronavirus, anche il programma della sfilata previsto per oggi, domenica 23 febbraio. Il carnevale è rimandato.