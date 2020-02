Coronavirus: un’altra settimana di chiusura per le università lombarde

La conferenza dei rettori delle Università lombarde ha deciso di sospendere per un’ulteriore settimana le attività didattiche.

“Le università della Lombardia – si legge nel comunicato diramato in serata – ritengono che siano ancora attuali le ragioni cautelative che hanno indotto a sospendere le attività didattiche nella settimana, iniziata con lunedì 24 febbraio. Pertanto, per il sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli atenei lombardi, le attività formative in presenza (cioè con studenti in aula ndr) sono sospese fino a sabato 7 marzo prossimo”.