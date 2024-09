I Mastini cercano il riscatto nel derby esterno con il Como

A quattro giorni dall’inattesa partenza falsa – sconfitta in casa contro il Dobbiaco per 3-4 – i Mastini hanno l’occasione di riscattarsi e di muovere la classifica, anche se il calendario mette di fronte ai gialloneri la classica partita da cui ci si può attendere di tutto: il derby. Mercoledì 25 settembre, alle 20,30, la squadra di Glavic farà visita al Como sul ghiaccio dello stadio di Casate.

I lariani, affidati anche quest’anno all’ex Massimo Da Rin (a proposito: dall’altra parte della barricata anche Tommaso Cordiano), sono usciti con le ossa rotte dalla partita d’esordio con il Pergine: eloquente il 14-2 messo a referto dai trentini campioni in carica di IHL che hanno infilato una serie di 8 reti consecutive prima dell’unico sussulto firmato da Ambrosoli e Terzago, per poi cedere nuovamente di schianto.

Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 7 settembre alla Acinque Ice Arena in amichevole, con il Varese che ha prevalso in maniera piuttosto netta (4-1: reti di Perino, Raimondi, Tilaro e M. Mazzacane) su un Como già allora apparso in ritardo e ancora privo di stranieri, eccezion fatta per gli ucraini Lohach e Ruznikhov. A Casate il Varese dovrà far valere la propria maggiore caratura, magari ripetendo l’ottimo avvio visto con il Dobbiaco/3 Zinnen (tutti concordano che i gialloneri avrebbero potuto mettere a segno una goleada nei primi 25′-30′ di gioco, prima del calo) così da togliere al Como velleità di colpaccio.

Inutile dire che la volontà di Vanetti e compagni è quella di “allungare” l’autonomia di pattinata e di gioco oltre che di muovere la classifica, anche perché sabato – di nuovo in via Albani – ci sarà già il terzo atto della IHL contro un Fassa che si è scottato all’esordio sulla pista della Valpe. E anche se il campionato è lungo, non è il caso di partire troppo di rincorsa. A Casate arbitrano Lega e Volcan assistiti da Cusin e Pignatti; primo disco sul ghiaccio alle 20,30.