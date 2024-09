Mastini a “trazione posteriore”: Como battuto 4-1

Seconda amichevole stagionale per i Mastini che, come per la precedente sfida con il Chiavenna, ha il sapore di un allenamento,forse addirittura meno intenso del precedente visto che sono solo tredici i giocatori di movimento lariani arrivati ai piedi del Sacro Monte.

La partita dura solo un tempo, nel quale le squadre si affrontano mettendo sul ghiaccio anche qualche buona azione, con Varese che imposta bene e solo le ottime parate dell’estremo avversario limitano ad una solo marcatura giallonera lo score alla fine del primo periodo. Poi l’ossigeno dei comaschi finisce con i Mastini che decidono di non infierire, e la gara termina 4 a 1, con l’unico gol biancoazzurro segnato in 5 contro 3.

Poco gioco vero, ma qualcosa di interessante emerge, come gli elementi di ordine e disciplina dei reparti gialloneri, che non sprecano praticamente nessun disco, spostandosi sul ghiaccio in maniera incredibilmente sinergica ed omogenea, andando a reimpostare l’azione con vere e proprie ripartenze in caso di sbavature in fase di costruzione, situazione quest’ultima che certamente non potrà trovare spazio quando il gioco si farà duro, ma che concede la cifra stilistica del nuovo corso della panchina giallonera.

Altro elmento che sembra emergere è la ‘trazione posteriore’ della squadra, sarà per il DNA da estremo difensore del coach che ha trascorso la sua carriera da giocatore tra i pali, ma di fatto la squadra sembra chiudersi in maniera stagna nelle azioni di difesa, con le ripartenze che in maniera sistematica vengono impostate dal reparto arretrato. Del resto basta assistere ad una sessione di allenamento, per comprendere che la velocità di pattinaggio e quella di esecuzione saranno le armi principali di questo Varese.

Sabato prossimo arriva il Bellinzona, per quella che forse sarà la migliore prova generale prima dell’inizio del campionato, con un Varese che sembra avere le carte in regola per fare bene, certo la concorrenza è aumentata e pure di molto, ma grinta e voglia di vincere certo non mancano.

Varese-Como 4–1 (1-0, 3–0, 0-1)

Reti: 10’14” Perino (M. Mazzacane) 1-0, 25’44” Raimondi (M. Mazzacane) 2-0; 34’08” Tilaro (Perino, M.Mazzacane) 3-0, 39’44” M.Mazzacane (Kuronen) 4-0; Xamin 4-1.

Varese: Perla (Matonti F.); Schina, Crivellari, Marcello Borghi, Vanetti, Piroso; Makinen, Matonti M., Franchini, Ghiglione, Kuronen; Raimondi, Erik Mazzacane, Perino, Michael Mazzacane, Tilaro, Pietro Borghi, Allevato, Fornasetti. Coach: Glavic.

Como: Tesini (Bianchi); Ruzhnikov, Pirelli, Matous, Cordiano, Terzago, Ambrosoli, Lohach, Paramidani, Vola, Xamin, Pasini, Koka, Sollami, La Notte. Coach: Da Rin

Note – Penalità: Va 12′, Co 6′. Tiri: Va 38, Co 12.